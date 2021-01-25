В России и мире

Страны Балтии высылают российских дипломатов

Литва в знак солидарности с Чехией высылает двоих сотрудников российских посольств, Латвия и Эстония — по одному дипломату. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Руководство стран Балтии приняло решение сокращать дипмиссию вслед за Чехией, которая выслала из страны 18 российских дипломатов. Конфликт между государствами произошел из-за предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке», — говорится на сайте литовского дипломатического ведомства. МИД Литвы подчеркнул, что выражает поддержку действиям Чехии «в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватный ответ России».

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного российского дипломата персоной нон грата из солидарности с Чехией «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике». Кроме того, дипломата высылают за некие допущенные им на территории Латвии нарушения. Его имя не называется. «Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО»,— говорится на сайте латвийского МИДа.

«Россия грубо нарушила международное право на территории государств-членов Европейского Союза и НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение наносит ущерб европейской безопасности и стабильности и недопустимо,— заявил МИД Эстонии.— В знак солидарности Эстония высылает одного российского дипломата». Эстонский МИД добавил, что деятельность этого российского дипломата не соответствует Венской конвенции.

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Вчера, 22 апреля, Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии, а Словакия выслала трех сотрудников посольства России в знак солидарности с чешской стороной. Сегодня, 23 апреля, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в российских и чешских посольствах будет работать по семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников. По его словам, число работников генконсульств не изменится.