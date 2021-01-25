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В России впервые изъяли единственное жилье у банкрота

В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина, признанного банкротом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Коммерсант».

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в мае 2018 года житель Екатеринбурга Аркадия Поторочина признали банкротом, не имеющим возможность выплатить долги в размере свыше 21 миллиона рублей. Мужчина, согласно принятой практике, попросил из подлежащего изъятию имущества двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 квадратных метра как единственное жилье.

Однако в 2019 году кредиторы вновь обратились в суд с предложением заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд счел это решение справедливым, так как должник холост и не имеет детей.