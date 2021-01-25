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МИД указал на нестыковки в документах ОЗХО об истории с Навальным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в датах в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия, где упоминается инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Марии Захаровой.

В частности, в документах говорится, что техсекретариат ОЗХО направил в Германию экспертов для технической помощи в ситуации с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть в тот самый день, когда Навальному стало плохо в самолете. При этом ранее назывались другие даты их поездки. Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил на сессии исполнительного комитета организации в Гааге, что Россия будет добиваться разъяснений по этому поводу.

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«Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», — написала Захарова в Telegram. К посту она прикрепила скриншоты документа.

Кроме того, представитель МИД рассказала, что на вопрос российских дипломатов по поводу этой нестыковки гендиректор технического секретариата ОЗХО не нашел что ответить, а постпред Германии предположила, что речь идет об опечатке, которую вовремя не исправили.

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«Падает занавес. А за ним и декорации», — заключила Захарова.