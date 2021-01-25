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Песков заявил, что в России последовательно борются с коррупцией

Борьба с коррупцией в России идет последовательно, и ее эффективность повышается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД.

«Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», - цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД - это «лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией».