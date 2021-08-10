В России и мире

Соцсети могут получить штраф в 52 миллиона за неудаление контента

Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, сообщает РИА Новости.

Компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — штрафы по 12 миллионов каждому, сообщили в субботу в Московском Мировом суде.

Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 миллионов рублей.

По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 миллионов каждому.

Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.