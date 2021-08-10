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В России и мире

В Россию хотят привлечь полмиллиона человек по программе добровольного переселения

16.09.2021 22:03|ПсковКомментариев: 0

Правительство внесло изменения в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Согласно тексту документа, по программе добровольного переселения в Россию из-за рубежа до 2030 года должны приехать не менее 500 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Коммерсантъ».

Переселение будет организовано «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета».

Ранее стало известно, что МВД РФ разработало проект указа, согласно которому жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно будет подавать на территории России заявления на участие в государственной программе по переселению соотечественников. Более 527 тысяч жителей ДНР и ЛНР за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке. Отказ получили 2 тысячи человек.

Теги: #мигранты #Россия #общество #население
Источник: Псковская Лента Новостей
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