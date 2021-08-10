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Главный тренер футбольного клуба «Ротор» подал в суд на Facebook

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, передает портал «Говорит Москва».

Причиной недовольства Дмитрия Хохлова стало то, что IT-компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

Фото: РИА Новости

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram», — приводит слова специалиста издание «Октагон».

Отмечается, что заявление принял Солнцевский районный суд Москвы. Предварительное заседание состоялось в начале сентября.