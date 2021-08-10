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В России и мире

Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса

27.10.2021 09:14|ПсковКомментариев: 0

Вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В понедельник стало известно, что три случая заражения новым вариантом штамма «дельта» AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.

«Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли «Спутник V» эффективен против нового варианта дельта-штамма, передает РИА Новости.

Он отметил, что новые варианты «дельты» появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятой доли процента, уточнил Гинцбург.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с «дельтой».

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.

Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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