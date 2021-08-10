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Ученые выявили опасное свойство пальмового масла

Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, способствует распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Известно, что жирные кислоты — это строительные блоки жира, которые используют в том числе раковые клетки. Поэтому, если в организме уже есть злокачественные образования, определенные жирные кислоты могут вызвать быстрое распространению метастаз. Но какие биологические механизмы при этом задействованы и все ли жирные кислоты способствуют метастазированию, до сих пор было неясно.

Биологи из Института науки и технологий в Барселоне вместе с коллегами из других институтов и университетов Испании и США провели эксперимент, в ходе которого они воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам. Результаты показали, что одна из таких жирных кислот — пальмитиновая кислота — способствовала развитию метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.

Другие жирные кислоты пальмового масла — олеиновая и линолевая, а также жиры омега-9 и омега-6, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло и льняное семя, не показали такого эффекта. Добавление же пальмитиновой кислоты в рацион мышей не только способствовало метастазированию, но и оказывало долгосрочное воздействие на геном рака. Раковые клетки, которые подвергались воздействию пальмитиновой кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как пальмитиновая кислота была удалена из рациона.

Исследователи выяснили, что такая «память» вызвана эпигенетическими изменениями — изменениями в функционировании генов, которые позволяют метастатическим раковым клеткам формировать вокруг опухоли нейронную сеть для связи с ближайшим окружением и более легкого распространения.

Авторы надеются, что понимание природы этой клеточной коммуникации позволят им создать способ ее блокирования.

«Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком, — приводятся в пресс-релизе организации Worldwide Cancer Research, финансировавшей исследование, слова руководителя группы ученых профессора Сальвадора Аснар-Бенита (Salvador Aznar-Benitah) из Каталонского института перспективных исследований (ICREA) и Института исследований в области биомедицины в Барселоне. — Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты».

В ближайшее время авторы планируют начать клинические испытания новых методов лечения рака, основанных на открытиях, сделанных в ходе исследования.