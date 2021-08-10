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В результате аварии в Болгарии погибли более 40 человек

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на болгарское агентство BGNES.

По данным BGNES, авария произошла на 31-м километре трассы София — Благоевград (город в юго-западной части Болгарии) около 3:00 (4:00 по мск). 22 ноября в 21:00 (22:00 по мск) автобус, следуя из Стамбула, проехал пограничный пункт «Капитан-Андреево».

«На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. <...> Следственные действия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая», — сказал начальник пожарной охраны Николай Николов.

Как передает BGNES, среди погибших 12 детей. Семь человек — две женщины и пять мужчин — пострадали, их доставили в больницу. Руководитель ожогового отделения в больнице Майя Аргирова рассказала, что у пострадавших ожоги лица и верхних дыхательных путей, рваные раны, у одного человека — перелом. По ее словам, люди получили травмы, когда выпрыгивали из автобуса.

Николов сообщил, что автобус был зарегистрирован в Македонии. Точную причину ДТП пока не выяснили. По словам мэра Перника (город в западной части Болгарии) Станислава Владимирова, авария могла произойти из-за дождя, который длится с 22 ноября, либо из-за сложного участка трассы. BGNES передает, что автомагистраль будет закрыта в течение дня в направлении Благоевграда.

По данным национального телевидения BNT, жертвами аварии стали граждане Северной Македонии. Агентство дорожной инфраструктуры сообщило, что движение по трассе на участке от развязки Даскалово до развязки Долна-Диканя ограничено в обоих направлениях.

В августе 2018 года в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 16 человек, 27 человек пострадали. Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья, в 2 км от города Своге. 13 человек погибли на месте, еще трое умерли в больницах. В автобусе находились 33 пассажира и водитель.

Во время аварии шел сильный дождь, из-за чего видимость на дороге была крайне низкой. В ДТП, помимо автобуса, попали три машины.