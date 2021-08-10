Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
цифровое будущее
экопром быстро и чисто
Борьба «Справедливой России» с безработицей
как исправить ошибки в квитанции
достоверная история
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сезонные опасности на дорогах Пскова
декодируем QR-реальность
горводоканал успехи и планы
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 23.11.2021 10:590 В результате аварии в Болгарии погибли более 40 человек 23.11.2021 08:470 Роскомнадзор обязал Google и еще 12 компаний открыть филиалы в России к 1 января 23.11.2021 07:005 В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19 22.11.2021 16:422 Комиссия Госдумы рекомендовала лишить убившего лося депутата неприкосновенности 21.11.2021 22:200 Умерла народная артистка России Нина Русланова
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:275 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 21.11.2021 16:209 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 16.11.2021 14:2714 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 19.11.2021 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В результате аварии в Болгарии погибли более 40 человек

23.11.2021 10:59|ПсковКомментариев: 0

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на болгарское агентство BGNES. 

По данным BGNES, авария произошла на 31-м километре трассы София — Благоевград (город в юго-западной части Болгарии) около 3:00 (4:00 по мск). 22 ноября в 21:00 (22:00 по мск) автобус, следуя из Стамбула, проехал пограничный пункт «Капитан-Андреево».

«На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. <...> Следственные действия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая», — сказал начальник пожарной охраны Николай Николов.

Как передает BGNES, среди погибших 12 детей. Семь человек — две женщины и пять мужчин — пострадали, их доставили в больницу. Руководитель ожогового отделения в больнице Майя Аргирова рассказала, что у пострадавших ожоги лица и верхних дыхательных путей, рваные раны, у одного человека — перелом. По ее словам, люди получили травмы, когда выпрыгивали из автобуса.

Николов сообщил, что автобус был зарегистрирован в Македонии. Точную причину ДТП пока не выяснили. По словам мэра Перника (город в западной части Болгарии) Станислава Владимирова, авария могла произойти из-за дождя, который длится с 22 ноября, либо из-за сложного участка трассы. BGNES передает, что автомагистраль будет закрыта в течение дня в направлении Благоевграда.

По данным национального телевидения BNT, жертвами аварии стали граждане Северной Македонии. Агентство дорожной инфраструктуры сообщило, что движение по трассе на участке от развязки Даскалово до развязки Долна-Диканя ограничено в обоих направлениях.

В августе 2018 года в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 16 человек, 27 человек пострадали. Автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья, в 2 км от города Своге. 13 человек погибли на месте, еще трое умерли в больницах. В автобусе находились 33 пассажира и водитель.

Во время аварии шел сильный дождь, из-за чего видимость на дороге была крайне низкой. В ДТП, помимо автобуса, попали три машины.

Теги: #ДТП #авария #болгария
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 188 человек
23.11.2021, 11:450 «Эхономика»: Сергей Грахов о нацпроектах и готовности псковского региона к зиме 23.11.2021, 11:440 Пскович угнал ВАЗ и отправился на нем к собутыльникам 23.11.2021, 11:350 Более 800 ноутбуков закупили для школьников и учителей в Псковской области 23.11.2021, 11:240 Фальшивую купюру обнаружили в финорганизации Великих Лук
23.11.2021, 11:180 Расписание поезда Москва – Великие Луки – Псков изменится в новогодние праздники 23.11.2021, 11:134 Псковичам объяснили причину очередей в почтовые отделения 23.11.2021, 11:050 В Пскове пьяный мужчина совершил ночью два ДТП 23.11.2021, 11:010 «Беседка»: О феномене якутского кино и культурном коде северного искусства
23.11.2021, 10:590 В результате аварии в Болгарии погибли более 40 человек 23.11.2021, 10:570 Двух браконьеров задержали на озере в Гдовском районе 23.11.2021, 10:440 Водитель «Нивы» врезался в «Газель» на трассе Псков — Гдов 23.11.2021, 10:340 Жителям Псковской области назвали способ отправить посылку за 1 рубль
23.11.2021, 10:300 Псковские росгвардейцы выявили более 30 нарушений правил оборота оружия 23.11.2021, 10:190 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о благоустройстве 13-го округа, бюджете и борьбе с COVID-19 23.11.2021, 10:120 «Фольксваген» и «Рено» не разъехались у автовокзала в Пскове 23.11.2021, 10:030 Великолучанина отправили в колонию на 8 лет за незаконный сбыт наркотиков
23.11.2021, 09:530 Названы лучшие вакансии ноября в Пскове 23.11.2021, 09:410 Гараж загорелся из-за короткого замыкания в Пскове 23.11.2021, 09:310 Более 200 фликеров раздали юнармейцы жителям Опочки 23.11.2021, 09:183 Гинцбург посоветовал людям старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
23.11.2021, 09:020 Молодежь Псковского облсовпрофа готовится к акции «Подари ребенку праздник» 23.11.2021, 08:470 Роскомнадзор обязал Google и еще 12 компаний открыть филиалы в России к 1 января 23.11.2021, 08:330 После жалобы в соцсетях в Острове установили фонари на детской площадке 23.11.2021, 08:170 Минздрав предложил новые правила для выявления наркозависимых водителей
23.11.2021, 08:004 Жители Северо-Запада рассказали об уровне своих доходов 23.11.2021, 07:400 Педагогов и учеников предложили тренировать на случай нападений 23.11.2021, 07:245 Россияне назвали марки автомобилей, вызывающие наибольшее доверие 23.11.2021, 07:005 В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19
22.11.2021, 22:451 Псковичам сообщили о самых загруженных часах работы МРЭО ГИБДД 22.11.2021, 22:300 Архивисты рассказали, каких работников искали в Пскове в XVIII веке 22.11.2021, 22:152 Глава администрации Великих Лук рассказал об устранении последствий урагана 22.11.2021, 22:000 «Школа генеалогии» продолжит занятия в псковской библиотеке
22.11.2021, 21:450 Псковский спортсмен принял участие в телешоу «Русский ниндзя» 22.11.2021, 21:300 Должников в Дновском районе проконсультирует замглавы управления ФССП 22.11.2021, 21:150 Двух великолучан осудили за мошенничество в крупном размере 22.11.2021, 21:108 Федеральную инициативу о применении QR-кодов обсудят на круглом столе в пресс-центре ПЛН
22.11.2021, 21:000 Вечерний авиарейс из Москвы в Псков задерживается 22.11.2021, 20:500 Семья из Пскова подписала социальный контракт для открытия своего бизнеса 22.11.2021, 20:300 Более 30 многоквартирных домов Великих Лук остались без электричества 22.11.2021, 20:100 Концерт «Солнечный Моцарт» пройдет в Пскове
22.11.2021, 19:502 Великолучанин заплатит штраф за месть полицейскому 22.11.2021, 19:300 О влиянии Достоевского на восприятие жизни расскажут на конференции в Пскове 22.11.2021, 19:120 Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе 22.11.2021, 19:000 Около 14,5 тонн балтийской кильки не пропустили через границу в Себежском районе
22.11.2021, 18:400 Александр Козловский: Нужно максимально включить исполнение наказов в бюджет Великих Лук на 2022 год 22.11.2021, 18:2020 Первый регион России ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса 22.11.2021, 18:000 Названа средняя зарплата педиатра в Пскове 22.11.2021, 17:490 Девять дней остается у жителей Псковской области для уплаты налогов
22.11.2021, 17:383 Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин высказались о целесообразности введения штрафов для неаттестованных гидов 22.11.2021, 17:274 Александр Козловский оценил риски транспортных компаний после введения QR-кодов 22.11.2021, 17:162 Названа пропуская способность нового пункта вакцинации на Запсковье 22.11.2021, 17:060 Псковский драмтеатр представит Россию на гастролях в Узбекистане
22.11.2021, 17:014 Около 70 классов в школах Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса 22.11.2021, 16:503 Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте 22.11.2021, 16:440 Грамотно выстроенная интеграция бизнеса укрепит позиции промышленности - Герман Петрушко 22.11.2021, 16:422 Комиссия Госдумы рекомендовала лишить убившего лося депутата неприкосновенности
22.11.2021, 16:284 Сбер признали лучшим цифровым розничным банком в мире 22.11.2021, 16:142 Пьяные псковичи подрались на глазах у прохожих 22.11.2021, 15:590 «Единая Россия» просит Минфин выделить регионам порядка 100 миллиардов рублей 22.11.2021, 15:480 Великолучанин украл гараж и получил условный срок
22.11.2021, 15:470 Игорь Дитрих о выделении допсредств на лечение ковида: Мы не знали, что будет столько больных 22.11.2021, 15:384 В России цена на красную икру достигла исторического максимума 22.11.2021, 15:220 Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ 22.11.2021, 15:201 Порядок заготовки дров, грибов и новогодних елей объединят в одном областном законе
22.11.2021, 15:090 Темпы заболеваемости COVID-19 снижаются в Псковской области 22.11.2021, 15:040 Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе 22.11.2021, 14:482 ПЛН продолжает прием анкет в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей» 22.11.2021, 14:390 «Постскриптум»: Новые антикоронавирусные инициативы и тайны Корытовского леса. ВИДЕО
22.11.2021, 14:280 В «Псковских тепловых сетях» организуют ревакцинацию работников 22.11.2021, 14:1817 Вакцинация в Пскове. Продолжение. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.11.2021, 14:140 До минус 8 градусов ночью прогнозируют в Псковской области 22.11.2021, 13:4917 Необходимость законопроекта об использовании QR-кодов в транспорте объяснил Александр Козловский
22.11.2021, 13:441 Наталью Серебренникову назначили председателем областного КУГИ 22.11.2021, 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 22.11.2021, 13:0611 Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат 22.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru