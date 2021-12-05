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Назальная вакцина от COVID-19 «Спутник» поступит в продажу в начале 2022 года

29.12.2021 16:26|ПсковКомментариев: 1

Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом в среду сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр имени Н. Ф. Гамалеи.

«Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения. Назальная вакцина "Спутник" будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», - приводит тест сообщения ТАСС. 

Отмечается, что назальная форма вакцины будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения. 

«Назальная вакцина "Спутник" будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», - говорится в сообщении.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.

Теги: #коронавирус #вакцина #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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