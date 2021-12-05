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В России и мире

Производители детского питания предупредили о росте цен на свою продукцию

26.01.2022 09:47|ПсковКомментариев: 0

Производители детского питания в России предупредили торговые сети о росте цен на свою продукцию из-за удорожания сырья, логистики и компонентов упаковки.

Как пишет газета «Коммерсантъ», крупнейший игрок в сегменте «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») уведомил сети о повышении цен в среднем на 15,5% в феврале. Это решение объясняется продолжающимся ростом цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

Как отмечается в письме производителя, цены на фруктовые концентраты в среднем выросли на 26,8-33,3%. Свежие и замороженные фрукты и овощи подорожали на 30,9%, молочное сырье - на 20%, гречка, овес и рис - на 19%. Более чем вдвое выросла стоимость жестяных крышек, цены на картон и гофру увеличились на 50%, алюминий и пластик - на 25-100%. Наконец, затраты на доставку продукции выросли в пределах 30%.

«Прогресс» готовится повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и прочее.

По оценкам Euromonitor International, в 2021 году «ФрутоНяня» занимала 31,2% российского рынка детского питания с оборотом 169,39 миллиарда рублей. Второе место с долей 17,7% было у «Агуши» (принадлежит PepsiCo), на третьем месте с долей 5,8% марка Danone «Тёма». В PepsiCo Inc. (SPB: PEP), Danone и Nestle отказались от комментариев.

По словам собеседника «Ъ» в крупном производителе продуктов, детское питание, особенно для раннего возраста, - одна из категорий, где высока доля импортного сырья, которое особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля. По его оценкам, у «Прогресса» доля импортных ингредиентов в продуктах может превышать 60%.

Старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Марат Ибрагимов добавляет, что аргументы «Прогресса» будут объективны и справедливы для всех производителей детского питания, которые теперь также попытаются поднять отпускные цены.

Между тем спрос на детское питание в России сейчас не растет. По оценкам NielsenIQ, в 2021 год продажи категории в офлайн-рознице в натуральном выражении сократились на 6%, в деньгах - на 1,9% год к году. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните» (MOEX: MGNT) и Auchan не ответили «Ъ». В «Ленте» (MOEX: LNTA) от комментариев отказались.

Как отмечает один из источников «Ъ», в отличие от сельхозпредприятий переработчики не получают субсидий, а нагрузка на их бизнес увеличивается, да и в целом системной работы по сдерживанию роста цен на продукты не ведется. Так, сырье, не имеющее аналогов в РФ, до сих пор обложено импортными пошлинами, хотя бизнес не раз обращался к регуляторам с просьбами их обнулить.

В Минсельхозе признают, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного роста издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости. Для сохранения стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке Минсельхоз проводит «системную работу, направленную на стимулирование роста производства сырья для переработки».

Так, по предварительным данным Росстата, в 2021 году был обновлен рекорд по производству плодов и ягод. Их валовой сбор во всех категориях хозяйств достиг 3,9 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в 2020 году. Планомерно развивается и производство крупяных культур, отмечает ведомство.

Минсельхоз также сообщил, что «благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки, которые являются важным сырьем для производителей детского питания, за прошедший год снизились на 16,1%».

Теги: #Цены #дети #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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