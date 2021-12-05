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Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы пробации — помощи в адаптации заключенных к жизни на воле. Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение на встрече с президентом высказал глава Минюста Константин Чуйченко.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?» — отреагировал Путин на это.

Чуйченко подтвердил, отметив, что «реестровая работа» начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать «в налаживании социально полезных связей».

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, автор множества поправок к Основному закону Андрей Клишас заявил, что верхняя палата Федерального собрания инициативу «полностью поддерживает». По его словам, это «хорошая идея, которая давно обсуждается в юридическом сообществе».