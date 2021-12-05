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В России и мире

В России школьник отправится в колонию за подготовку теракта в компьютерной игре

10.02.2022 14:09|ПсковКомментариев: 0

Суд в Канске Красноярского края приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще двух освободил за помощь следствию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СМИ  писали, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.

«Первый Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию», - сказал собеседник агентства.

По данным регионального главка СК РФ, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.

По материалам УФСБ подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Теги: #компьютерные игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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