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В России и мире

Рекордную сумму потратили на лекарства россияне за месяц

14.04.2022 07:03|ПсковКомментариев: 0

В марте 2022 года россияне потратили на лекарства 134 млрд рублей, следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак». Год назад за тот же период покупатели оставили в аптеках 51 млрд рублей. Таким образом, рост составил 160%, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчике системы маркировки.

«На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок лекарств, то в марте текущего года — уже более 427 млн упаковок», — передают «Известия» слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Больше всего вырос спрос на кардиологический препарат «Бисопролол». За март купили 8,8 млн упаковок этого лекарства — в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне активно раскупали активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост на 133%), пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (6,3 млн упаковок, рост на 119%). В номинальном выражении самым популярным лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин» — продано 18 млн упаковок, рост 34%.

Несмотря на повышенный спрос, анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что дефицита нет — в стране «сформирован запас важных лекарств», добавил Реваз Юсупов.

Эксперт также отметил, что потребители стали активно проверять лекарства на подлинность. По словам Реваза Юсупова, в настоящий момент уже более 6 млн человек установили себе на смартфоны разработанное ЦРПТ мобильное приложение, которое позволяет по QR-коду определить легальность происхождения лекарств и других покупок.

Пользователи приложения уже проверили на подлинность более 79 млн товаров.

Теги: #лекарства #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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