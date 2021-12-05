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В России появится система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Правительство РФ утвердило постановление о создании государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Правила создания и развития новой системы утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с такими веществами.

«По данным ФАО и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 30% химических препаратов являются незаконно ввезёнными, фальсифицированными или пришедшими в негодность. Поэтому появление системы для всего сельского хозяйства имеет огромное значение. ФГИС “Сатурн” будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота и станет действенным инструментом в борьбе с контрафактом», – сообщила Виктория Абрамченко.

Оператором новой системы назначен Россельхознадзор. Ведомство будет получать все необходимые сведения от предпринимателей и организаций, а также от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, проводить анализ и обработку представленной информации.

«Принципы работы системы аналогичны принципам уже внедрённой в области ветеринарии системы “Меркурий”. В тестовом режиме на платформе созданы возможности для оформления производственных и транспортных сертификатов, из которых будет выстраиваться цепочка электронных документов. Уже сейчас Россельхознадзор начал тестирование системы и регистрацию поднадзорных объектов, где осуществляется обращение пестицидов и агрохимикатов. Их число уже превысило 200 тыс.», – сообщила вице-премьер.

Система позволит собрать необходимую информацию о применении пестицидов и удобрений, что благоприятно отразится как на внутреннем рынке, так и на экспортных возможностях России.

В информационную систему будут вноситься сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом. В частности, это подробная информация об индивидуальных предпринимателях и организациях, которые занимаются производством, перевозкой, хранением или использованием пестицидов или агрохимикатов.

Также в систему будут заноситься кадастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества, даты запланированных работ по их применению, название используемого пестицида и агрохимиката, дата и место его производства, сведения о действующем веществе, способе и дозировке применения, обезвреживании и утилизации таких химикатов. При этом информация об использовании пестицидов или агрохимикатов гражданами для личных целей не будет заноситься в систему.

Подписанное постановление создает условия для применения норм Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», которые были приняты в конце 2020 года. Согласно этим нормам, Россельхознадзор получил полномочия по контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением регламентов их применения при производстве сельхозпродукции.