В России и мире

Международный день врача и Всемирный день трезвости отмечают 3 октября

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира.

Как сообщает сайт calend.ru, инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Именно эта независимая, неправительственная организация «Врачи без границ» в полной мере реализует задачи сегодняшнего дня. Её сотрудники не делают различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов, заметили эксперты.

В Международный день врача по всему миру устраиваются семинары, симпозиумы, мастер-классы. Поднимаются актуальные темы, медики со всего мира пытаются решить разные вопросы, демонстрируют свое умение обществу.

В России в День медика государство присуждает награды лучшим специалистам, а администрации больниц выписывают работникам денежные премии. Праздник выпадает на третье воскресенье июня. Несмотря на это, и Международный день отмечается в России с 2013 года, учредив премию «Признание», где награждают самых самоотверженных, самых высококлассных медицинских специалистов.

Кроме того, ежегодно 3 октября празднуют Всемирный день трезвости. В эту дату во многих странах проводятся профилактические мероприятия. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.