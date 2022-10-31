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Грибы или арбуз: в России разбираются в причинах смерти именитого бойца ММА

33-летний боец ММА Александр Писарев умер вчера, 31 октября. Как рассказал тренер бойца Магомед Камилов, Александру Писареву стало плохо после съеденного бахчевого, говорится в Telegram-канале Mash.

Его госпитализировали 30 октября. Медики провели анализы и сделали вывод, что арбуз не стал причиной отравления. По предварительной информации, причиной смерти Александра Писарева стало отравление опиоидами. Также в больницу попала его супруга. Она рассказала, что накануне они с друзьями выпивали и ели «непонятные сушёные грибы», пишет Telegram-канал «112».

Окончательные результаты экспертизы будут готовы через 2-3 недели.

Александр Писарев - чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, финалист чемпионата Европы по смешанным единоборствам. Он провёл пять профессиональных поединков, три закончились его победой.