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Семь человек погибли при взрыве в доме в российском регионе

В результате взрыва, произошедшего в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине, погибли 7 человек. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные власти.

Фото: телеграм-канал Mash

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, трое из погибших - дети.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поиски трех человек.

По предварительной информации жилой дом, в котором прогремел взрыв, не был газифицирован.

Местные власти опровергли появившиеся сообщения о том, что происшествие могло произойти из-за пекарни, которая якобы работала в этом же доме. По данным администрации района, пекарня расположена в отдельно стоящем здании, удаленном от места ЧП.

«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении местных властей.