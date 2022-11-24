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«Оранжевый» уровень опасности объявлен Центральной России из-за аномальных морозов

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе с 3 по 5 декабря до предпоследнего, «оранжевого» уровня.

«Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 понедельника, 5 декабря, пишет «Интерфакс».

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье в Москве подморозит до минус 14, в ночь на понедельник - до минус 15 градусов.

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По данным Гидрометцентра, минувшей ночью температура воздуха в Москве (ВДНХ) опускалась до минус 13,5 градуса.