«Оранжевый» уровень опасности объявлен Центральной России из-за аномальных морозов

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе с 3 по 5 декабря до предпоследнего, «оранжевого» уровня.
«Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 понедельника, 5 декабря, пишет «Интерфакс».
«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье в Москве подморозит до минус 14, в ночь на понедельник - до минус 15 градусов.