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Активистки облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на выставке «Найти Бэнкси» в выставочном зале «Севкабель Порт».

Фото: «Известия»

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как девушки выплескивают крем из банок прямо на картины. При этом они говорили о необходимости прекратить использование косметики. По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».

При этом все картины на выставке были репликами.

В администрации сообщили, что разрешили ситуацию на месте, полицию не вызывали.