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Путин увеличил численность Федеральной службы судебных приставов

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 2023 года на 4,3 тыс. должностей. Об этом говорится в указе главы государства «Об установлении предельной штатной численности работников органов принудительного исполнения РФ», опубликованном на портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность работников территориальных органов Федеральной службы судебных приставов с 1 января 2023 года в количестве 76 333 единиц <…>, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации в количестве 64 794 человек <…> с 1 июля 2023 года в количестве 78 250 единиц <…>, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации в количестве 65 593 человек», - приводит ТАСС текст указа.

Тем самым предельная штатная численность ФССП увеличена с 1 января на 2 464 должности, в том числе 2 164 должности судебных приставов, а с 1 июля следующего года - на 4 381 должность, в том числе 3 963 должности судебных приставов.