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McDonalds планирует уйти из Казахстана из-за нарушения поставок мяса из России

McDonald's собирается уйти из Казахстана, так как из-за нарушения цепочек поставок рестораны в республике не могут закупать мясо из России, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным его источников, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков после того, как McDonald's решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети приостановили работу в Казахстане из-за ограничений «в местных поставках». В декабре в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что местные производители готовы поставить свои продукты для McDonald's. «Наша компания является крупным работодателем, и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель — продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться», — сказал гендиректор ТОО «Food Solutions KZ» («McDonald's Казахстан») Асет Машанов.

Как отмечает Bloomberg, ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане и некоторых регионах России Кайрат Боранбаев проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.