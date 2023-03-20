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Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку

ЦБ РФ разместил на закупочной платформе «Сбербанк-АСТ» запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы.

«Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень)". Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения…» - приводит РИА Новости сообщение.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.