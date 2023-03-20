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Александр Козловский: Россия и Беларусь вырабатывают стратегию по взаимной интеграции систем электронных услуг

Россия и Беларусь вырабатывают стратегию по взаимной интеграции систем электронных услуг. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель РСПП Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Россия и Беларусь вырабатывают стратегию по взаимной интеграции систем электронных услуг. В частности, обсуждаются аспекты дальнейшей интеграции портала госуслуг Российской Федерации и Единого портала электронных услуг Беларуси между собой», – рассказал Александр Козловский.

Напомним, 13 апреля в Минске открылась весенняя ярмарка туристических услуг «Отдых-2023». В ней приняли участие музеи Псковской области, в том числе Псковский музей-заповедник.