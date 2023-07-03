В России и мире

Подростки сбросили с моста беременную женщину с целью ограбления

16-летняя девушка и 17-летний юноша арестованы на Колыме по подозрению в попытке убийства своей 18-летней беременной знакомой.

Следствие предполагает, что мотивом преступления было завладение деньгами приятельницы и проживание в арендованной квартире. 9 июля злоумышленники под надуманным предлогом ночью заманили знакомую на мост через реку в поселке Ола. На мосту юноша перебросил жертву через перила, а подельница от имени потерпевшей отправила подруге сообщение о желании свести счеты с жизнью.

Подозреваемые рассчитывали, что знакомая утонет, но ее спас гражданин иностранного государства, который услышал крик о помощи. Он вытащил пострадавшую из воды, сообщил о случившемся в полицию и скорую помощь, пишет RuNews24.

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело. Суд уже назначил меру пресечения: юноша отправился в СИЗО, а девушка - под домашний арест.