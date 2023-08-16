В России и мире

Белорусская армия проведет комплексные учения

Комплексные учения пройдут в вооруженных силах Белоруссии в конце сентября, заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко.

«Сентябрь станет насыщенным месяцем боевой подготовки. В первых числах пройдет совместное учение ОДКБ "Боевое братство", а завершится месяц комплексным учением ВС РБ», - написал он.

Ревенко подчеркнул, что ранее о планах проведения комплексных учений были уведомлены государства-участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, пишет РИА Новости.