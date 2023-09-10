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Сейм Латвии дал россиянам отсрочку для сдачи экзамена по языку

Сейм Латвии внес в закон об иммиграции поправки, дающие гражданам России двухлетнюю отсрочку для сдачи латышского языка в целях получения права на постоянное проживание в стране, сообщает в четверг портал Delfi.

Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из Латвии могут выслать около шести тысяч граждан РФ в течение трех месяцев.

«В четверг, 14 сентября, сейм утвердил во втором окончательном чтении поправки к иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в течение этих двух лет за гражданами РФ, которые не имеют постоянного вида на жительства в Латвии, будут сохраняться права на получение социальных гарантий, такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. От экзамена будут освобождать только граждан РФ, достигших 75 лет.

За внесение поправок в закон проголосовали 80 депутатов сейма, 13 парламентариев проголосовали против.

Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия России задокументированным образом. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.

Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года.

Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве «языка меньшинства». В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами.