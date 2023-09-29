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В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином

Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.

«Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — говорится в заявлении ведомства.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.

Министерство добавило, что, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.