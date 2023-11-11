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Звезду «Беспринципных» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве

Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на более чем 1 млн рублей, с заявлением в полицию на него обратился москвич, вложившийся в криптобизнес артиста.

По данным Telegram-канала Shot, 38-летний предприниматель заключил с Деревянко и его партнёром Григорием Мулузяном три договора займа — с конца сентября 2022 года вложил более 1 млн рублей в «Бии Соул». Прошёл год, но прибыли криптоинвестор никакой не получил.

В итоге мужчина обратился в полицию с требованием проверить и привлечь к ответственности Павла Деревянко и его бизнес-партнёра по части 2 статьи 159.

Ранее звезда «Беспринципных» Павел Деревянко пытался отсудить криптокомпанию у своего партнёра.