В России и мире

WADA пригрозило иностранным спортсменам санкциями за участие в Играх дружбы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может применить санкции к иностранным спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Об этом на пресс-конференции заявил глава WADA Витольд Банька.

«Было объявлено о так называемых Играх дружбы в России в следующем году, - приводит его слова ТАСС. - Мы бы хотели выразить наши опасения в связи с их проведением, у нас есть серьезные сомнения с точки зрения антидопинговой перспективы. Это возможное мероприятие будет организовано в стране, которая лишена соответствия и у нас нет информации об антидопинговой программе во время этих соревнований».

Он добавил, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще лишено статуса соответствия.

«С нашей точки зрения, эти соревнования подвергают опасности здоровье спортсменов и целостность соревнований. Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа. Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями», - уточнил он.

В WADA добавили, что у них не было контактов с оргкомитетом Игр дружбы. «У нас нет никакой информации, мы не контактировали с Россией. Мы не понимаем, как будут организованы соревнования и по каким каналам идет приглашение», - отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

17 ноября Ниггли заявил, что организация обеспокоена проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA. 15 ноября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия «пытается организовать политизированные спортивные соревнования».

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.