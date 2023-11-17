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Путин подведет итоги года 14 декабря

Прямая линия президента РФ Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся 14 декабря в объединенном формате, глава государства подведет итоги года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента", - сказал Песков во время общения с журналистами.

Он отметил, что на пресс-конференцию пригласят как российских, так и иностранных журналистов. «Построено все будет следующим образом: в студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты. Это российские региональные журналисты, из всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве», - сообщил Песков.

Такой формат используется не впервые - ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал: «[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера».