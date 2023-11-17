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Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle.

«На границе установили двойные заграждения. <...> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — цитирует общественный вещатель Yle заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

По его словам, если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, финские пограничники «будут действовать как службы правопорядка», пишет РИА Новости.

Правительство ранее закрыло все КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других. Власти зарегистрировали прибытие людей более 30 национальностей.

Финско-российская сухопутная граница составляет около 1,3 тысячи километров, она же является восточной границей Евросоюза и НАТО. Помимо автотранспортных пунктов, на границе остается работающим один грузовой железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право», а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

В Москве не исключили, что финские власти могут полностью перекрыть границу, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.