Проект о запрете пропаганды чайлдфри готовят в Госдуме

Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, сообщила депутат Государственной Думы и член межфракционной группы Ирина Филатова.
«Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку», - сказала депутат.
Также Ирина Филатова подчеркнула, что инициатива не коснется личных убеждений граждан, пишет РИА Новости
«Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве», - объяснила депутат.