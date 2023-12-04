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Проект о запрете пропаганды чайлдфри готовят в Госдуме

Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, сообщила депутат Государственной Думы и член межфракционной группы Ирина Филатова.

«Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку», - сказала депутат.

Также Ирина Филатова подчеркнула, что инициатива не коснется личных убеждений граждан, пишет РИА Новости

«Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве», - объяснила депутат.