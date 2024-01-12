В России и мире

Писателя Бориса Акунина* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, ранее внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и журналиста Александра Минкина*, пишет РИА Новости.

«Двенадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин*, А.В. Минкин*, А.С. Соколов*, Г.Ш. Чхартишвили*, а также интернет-издание "Холод"**», - говорится в сообщении Минюста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Издание, выполняющее функции иноагента