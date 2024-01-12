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В России и мире

Прекратить финансирование образования на русском языке планируют в Эстонии

16.01.2024 13:09|ПсковКомментариев: 1

Правительство Эстонии намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе, заявила во вторник премьер-министр Кая Каллас.

«Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование», - сказала Каллас, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Премьер отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке состоит в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве.

«Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться в этом направлении», - цитируют Каллас РИА Новости.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону «Об основной и средней школе» и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.

Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.

В августе прошлого года управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили «особую озабоченность» по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют «значительную долю населения страны». Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.

Теги: #Эстония #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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