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Массовые прививки от COVID-19 в РФ больше не нужны - Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимости вакцинироваться от COVID-19 больше нет, но относиться к заболеванию нужно осторожно - растет госпитализация.

«На сегодняшний день в РФ мы преодолели пик волны COVID, подъем, и на сегодняшний день вакцинироваться от COVID в РФ, массовой вакцинации мы не предлагаем», - сказала Попова в интервью.

По ее словам, если врач индивидуально кому-то назначает такую вакцинацию, то это сделать необходимо.

«Но массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит, и вы только что видели, осенью да, у нас был подъём, он был, но он уже по классике сезонного заболевания ушёл, и сегодня заболеваемость есть, но она не имеет свойства эпидемического распространения», - цитируют Попову «Интерфакс».

Она заметила, что уже сегодня коронавирус уступил место респираторным вирусам и гриппу - заболеваемость ими сейчас больше. Вместе с тем, Попова отметила, что на 40% выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом, что настораживает.

«Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью, и вот теперь, когда они пришли к врачам, врачи говорят, что да, вам амбулаторно лечиться поздно, вам надо лечиться в стационаре. Но это очень правильное решение, чтобы не было дальнейших осложнений», - подчеркнула главный санитарный врач страны.