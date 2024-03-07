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Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды

Российские ученые из двух лабораторий координационного центра «Плавучий университет» Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм расчета солености морской воды по спутниковым данным, что, как ожидается, позволит значительно сэкономить ресурсы при организации грузоперевозок по Северному морскому пути, сообщили в координационном центра.

Лед, образующийся и нарастающий из опресненных вод, гораздо прочнее, чем лед из соленых морских вод, что важно учитывать при подготовке и планировании маршрутов морских ледокольных судов, пишет РИА Новости.

Используя методы машинного обучения, результаты многолетних экспедиционных измерений в морях российской Арктики и новому алгоритму, авторам исследования удалось существенно улучшить точность прогнозов картирования областей формирования прочного пресного льда в Арктике.

Отмечается, что эта разработка ученых особенно актуальна для организации ледовых проводок по трассе Северного морского пути, который характеризуется сложными ледовыми условиями, в том числе из-за больших областей, покрытых пресным льдом.

«Применение новой технологии позволит значительно сэкономить временные и материальные ресурсы при прокладке и организации ледокольных маршрутов по морям Арктики», - говорится в сообщении.

«В зимне-весенний сезон 2023/2024 года силами госкорпорации "Росатом" впервые была организована круглогодичная навигация в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозу ледовых условий в этой до сих пор недостаточно изученной акватории», – пояснил заведующий лабораторией арктической океанологии Координационного центра «Плавучий университет» МФТИ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Александр Осадчиев. Его слова приведены в сообщении. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

«В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить разработанный алгоритм к реализации в промышленности, заинтересованность в нем уже выразила ПАО "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России», – сказала директор координационного центра «Плавучий университет» МФТИ Наталья Степанова.