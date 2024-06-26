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В России и мире

Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

07.07.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Бортпроводница Екатерина Архангельская рассказала об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют.

«На высоте всегда обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний», — пояснила Екатерина Архангельская.

В частности, речь идет о пассажирах, летящих из стран, где регулярно возникают вспышки геморрагических лихорадок — желтой, Эбола, денге.

«Мне кажется, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки самолета. Вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства салона самолета он легко распространяется. В таких случаях для зараженных выделяется отдельный туалет, проводится изоляция от остального салона, а уход производит только один член экипажа», — говорит бортпроводница.

В некоторых странах этот вопрос регулируется на официальном уровне, пишет РИА Новости. Например, в 16 государствах Африки международное свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки — обязательное требование для въезда.

«Бортпроводники вакцинированы от всего. Это обязательно в случаях, если ты летаешь по всему миру. Но защититься от всего невозможно: от каких-то болезней вакцин просто не существует», — отмечает Архангельская.

На внутренних рейсах, по словам бортпроводницы, можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно в летний период.

«Иногда бывает, что плохо за несколько часов становится половине пассажиров и даже кому-то из бортпроводников. В таком случае мы сразу сообщаем о ситуации в точку прибытия, чтобы нас встречал врач», — говорит стюардесса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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