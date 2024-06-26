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На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в «Сватах» Людмила Шестакова

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского.

«Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой», — говорится в публикации.



С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского, пишет РИА Новости. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в «Сватах», «Давай найдем друг друга», «Жених» и других проектах.