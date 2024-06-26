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Скончался бывший советник Путина и экс-депутат Госдумы Асламбек Аслаханов

Известный политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, сообщили его близкие.

«Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», – сказал собеседник информагентства.

Отмечается, что для всех желающих выразить соболезнования членам семьи по окончанию траурных церемоний в Чечне будет организовано соответствующее пространство в Москве.

Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР.

С 1992 года он был главой Общероссийской общественной организации «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», пишет радио Sputnik.

С 2000 по 2003 год был депутатом Госдумы третьего созыва от Чечни, с 2002-го занимал должность заместителя главы думского комитета по госстроительству.

Аслаханову был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ первого класса. Политик также был заслуженным мастером спорта по самбо.