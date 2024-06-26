В России и мире

Ученые разработали метод раннего предсказания солнечных вспышек

Российские специалисты из Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) разработали методику заблаговременного прогнозирования событий на Солнце, которые приводят к вспышкам — взрывным процессам в атмосфере звезды, которые сопровождаются корональными выбросами плазмы.

Такие потоки, достигнув Земли в течение 16-20 часов после вспышки, воздействуют на ее магнитное поле и производят магнитные бури, опасные для метеозависимых людей, а также микроэлектроники, приборов навигации и связи и электрооборудования.

Метод базируется на выявлении в хаотическом потоке солнечного излучения предвестников — особых последовательностей, которые проявляются на различных частотах электромагнитных волн, пишут «Известия». При разработке метода были проанализированы данные с космических аппаратов, которые в непрерывном режиме наблюдают за Солнцем.

«В результате были выявлены события упорядочивания хаоса, концентрация которых за несколько дней предшествовала возникновению вспышки», — рассказал заместитель директора по научной работе КрАО Александр Вольвач.

Он добавил, что по мере накопления данных и уточнения параметров предвестников будет создана система, которая позволит предсказывать вспышки за 1-2 недели до того, как они произойдут.

Чтобы реализовать предложенную методику, потребуется инфраструктура для непрерывного наблюдения за Солнцем. Это могут быть спутники на солнечно-синхронной орбите или сеть наземных обсерваторий, обеспечивающих круглосуточный мониторинг. На изобретение получен патент РФ.

