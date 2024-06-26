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Что такое голос и можно ли по нему определить депрессию, рассказала психолог

20.08.2024 20:22|ПсковКомментариев: 0

Есть известное выражение, что глаза – это зеркало души. Однако голос может сообщить о нас даже больше, чем глаза. Эксперт рассказала о важности того, зачем необходимо прислушиваться к собеседнику и как по голосу можно определить депрессию.

Голос является не просто набором звуков, но и отражает наш внутренней мира, наши эмоции, мысли и переживания. Психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская сообщила, что, как ни странно, по голосу можно многое узнать о психическом состоянии человека.

«Голос отражает все то, что мы чувствуем внутри нашего дома, а тело — это как раз тот дом, в котором мы живем. Поэтому голос — это всегда про состояние нашего тела, про наши внутренние переживания, про наши эмоции, которые мы испытываем в тот или иной момент» – утверждает психолог.

Тренер по речи отмечает, что голос всегда отражает наши чувства. В голосе проявляются и страх, и радость, и грусть, и гнев. При этом, есть люди, у которых получается скрывать свои эмоции, у них получается говорить спокойно и уверенно, даже когда внутри не всё спокойно. Но даже такие люди не всегда могут контролировать изменение тона, темпа речи, паузы, заикания.  

«Наверняка у вас была ситуация, когда во время телефонного разговора с мамой или кем-то из родных, у вас возникало чувство, что "у нее точно что-то случилось". И это не просто догадка, а ощущение, которое возникает у нас на бессознательном уровне», - сообщила Ольга Рашевская.

Психолог отмечает, что любое психическое расстройство и, в том числе, депрессию можно выявить по голосу.

«Голос депрессии, к сожалению, легко узнать. Он лишен энергии, звучит серо, тускло и монотонно, как будто ему не хочется говорить», – сообщила эксперт.  

При депрессии человек может говорить тихо, невнятно, как будто сквозь зубы, пишет RuNews24.ru. Вообще в этом состоянии легко прослеживается отсутствие желания к общению, человек может отвечать односложно, не интересоваться разговором.

Источник: Псковская Лента Новостей
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