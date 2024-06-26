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Доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам за год снизилась вдвое

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалось тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов, хотя еще в прошлом году доля кредитования таких заемщиков составляла 26%.

Снизилась и доля ссуд, которые выдавались клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50-80% — то есть отдающих более половины, но менее 80% доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким заемщикам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, подчеркнули в ЦБ РФ. С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. ЦБ ужесточал лимиты в 2023-м и 2024-м годах.

Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». По их данным, в первом полугодии 2024-го одобрена лишь треть подобных заявок, пишут «Известия».

По необеспеченным кредитам уровень одобрения действительно ощутимо снизился, подтвердили в пресс-службе банка ВТБ. Пока значительного увеличения просрочки не происходит.

Однако на фоне роста закредитованности и высокой инфляции проблемных ссуд может стать больше, предупредил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Он не исключил, что ЦБ будет дополнительно ужесточать макропруденциальные меры.