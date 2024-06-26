В России и мире

Власти РФ усилят продвижение российской повестки в БРИКС и ШОС

Минфин через портал госзакупок выбрал исполнителя контракта на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Аналитическая и исследовательская поддержка участия РФ в деятельности международных организаций и форумов». Победителем торгов стала «Экономическая экспертная группа». Сумма контракта составила 50 млн рублей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Целесообразность закупки обусловлена активным участием Минфина в международных финансовых и экономических форумах (БРИКС, «Группа 20», ШОС, АТЭС и других) и организациях (МВФ, ФАТФ и других) и, соответственно, необходимостью формировать и продвигать российскую повестку на международных площадках.

Исследование предстоит провести по шести темам. Среди них, например, совершенствование мировой валютно-финансовой системы в контексте председательства РФ в БРИКС, пишут «Известия»

Для развития международной деятельности России и качественных выступлений делегатов необходимы такие исследования, считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Позиция РФ должна быть аргументирована и подтверждена статистикой, на основе которой выстраиваются точные прогнозы, согласен научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский. По его словам, участие в форумах и саммитах требует научного и методического подхода, чтобы повысить доверие зарубежных партнеров к позиции России на международной арене.