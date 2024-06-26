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В России и мире

Российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову рыбы

22.12.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в 2024 году. Морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I» выловил 93,5 тысячи тонн рыбы, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

Изображение от KamranAydinov на Freepik

«Российский морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I» (принадлежит компании «Тралфлот», члену ВАРПЭ) за неполный 2024 год выловил 93,5 тыс. тонн рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», - сказали в ассоциации.

Предыдущим рекордом было 90 тысяч тонн рыбы - его также установил «Петр I».

Судно завершило промысловый сезон в пятницу, 20 декабря, оно было на ловле 307 дней: первый рейс длился с 8 января по 1 июня, а второй — с 2 июля по 20 декабря. Общий состав двух экипажей — 130 человек. Зимой и весной траулер добывал в Охотском море и Тихом океане минтай, сельдь, иваси и скумбрию, а летом и осенью — иваси и скумбрию в Тихом океане.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что российским рыбакам позволяет удерживать лидерство возвращение сардины иваси, пишет РИА Новости.

«Ее добыча после 25-летнего перерыва началась в 2018 году, и за минувшие годы вылов вырос почти в 10 раз. В этом году, к слову, рыбаки добыли уже 582,6 тысяч тонн иваси, что стало наивысшим показателем за весь постсоветский период», - добавил он.

Теги: #Россия #рыба #рекорды
Источник: Псковская Лента Новостей
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