Россиянам рассказали о критериях для изъятия земельных участков

С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал он.
Другие основания для изъятия:
Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства, пишут РИА Новости.