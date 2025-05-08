В России и мире

Россиянам рассказали о критериях для изъятия земельных участков

С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сказал он.

Другие основания для изъятия:

захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления;

ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон;

зарастание территории сорняками: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше одного метра, это может стать причиной для изъятия.

Тем не менее, добавил депутат, изъятие — крайняя мера. Собственнику все равно дадут возможность предоставить объяснения и устранить проблему и даже продлить срок устранения проблемы через суд, заключил собеседник агентства, пишут РИА Новости.