Политика Гозмана* заочно приговорили к 10 годам за оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении Леонида Гозмана* (признан иноагентом). Он заочно осужден в публичном оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сообщили в официальном канале прокуратуры города Москвы.

Фото: РИА Новости

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

В отношении политика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что Леонид Гозман*, находясь за пределами Российской Федерации, осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов и доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, дал интервью зарубежному изданию, в котором публично оправдал терроризм.



Ранее Леонид Гозман* заочно осужден по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом позиции прокуратуры Москвы суд приговорил Леонида Гозмана* к 10 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, на 5 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

*Признан иноагентом в России