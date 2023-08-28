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Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области в 30-й раз

ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области с 6 по 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Как сообщили в театре, юбилейная афиша объединит самые яркие и интересные события отечественной сцены из двух столиц и заметные спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада. Известные артисты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов станут участниками главного театрального события года.

Осенью псковичи и гости города увидят спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала – пермского «Театра-Театра» и новосибирского «Старого дома», гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великолукском драматическом театре.

7 сентября фестиваль торжественно откроется музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа». Голоса мастеров Театра имени Ленсовета – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения Чайковского.

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Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.