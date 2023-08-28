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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 сентября.

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о XXX Пушкинском театральном фестивале и его программе: о том, как она формировалась, по каким критериям подбирались спектакли, какие звезды примут участие в фестивале и какие еще сюрпризы ждут зрителей.

Какие спектакли фестиваля, по мнению Дмитрия Месхиева, обязательны к просмотру? Сколько процентов Пушкина должно быть на Пушкинском театральном фестивале? Можно ли говорить об упадке театрального искусства в провинции, что будет, если Псковский драмтеатр перенести Санкт-Петербург, в район Невского проспекта? И почему псковичи не очень хотят слушать умных людей?